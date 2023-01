Balade Accords Mets et Vins Sainte-Vertu Sainte-Vertu Sainte-Vertu Catégories d’Évènement: Sainte-Vertu

Yonne Sainte-Vertu – 11 à 13 h : les secrets de la dégustation – 3 vins.

– 13 h 15 à 14 h 45 : déjeuner accord/mets et vins 3 vins – Les accords parfaits, les pièges à éviter.

– 15 à 17 h : visite de vignobles avec dégustation chez le vigneron et/ou randonnée dans le vignoble. +33 1 69 40 62 26 http://www.agelasto-degustation.com/ Sainte-Vertu

