Balade accompagnée Voyage Ordinaire #3 Ça Lézarde Jour 1 Le Havre, samedi 23 mars 2024.

Quel est donc cet ailleurs qui est ici ? en reprenant les mots du géographe Jean-Christophe Bailly, l’association TERR’O vous propose de voyager sur le territoire havrais et d’arpenter ses paysages ordinaires en marge de la ville. Au fil de la Lézarde, cetemps de marche, d’exploration et d’échange privilégié de deux jours sera prolongé par une soirée bivouac.

Organisés par le collectif TERR’O, les voyages ordinaires veulent réunir un groupe de marcheur·se·s motivé·e·s à parcourir en toute saison le territoire havrais. Partagez un temps commun autour de la marche et de l’exploration pour éprouver et découvrir notre territoire “ordinaire” le paysage que l’on regarde depuis le haut de la ville, celui à côté de chez soi, qu’on a déjà évoqué 100 fois, celui dont on a entendu parler et qu’on imagine, celui que l’on traverse sans s’y arrêter…

Cette grande randonnée est pensée comme un voyage dans les différentes strates du paysage métropolitain ; depuis son centre vers sa périphérie, sur ses marges, entre ses zones urbaines, périurbaines, industrielles et naturelles, dans ses vallées, ses friches, le long de ses cours d’eau, la mer depuis le plateau.

Ça Lézarde propose de suivre l’eau depuis le port du Havre jusqu’à Saint-Martin-du-Bec. Suivre la Lézarde depuis Harfleur là où elle se jette dans la Seine jusqu’à sa source au Château du Bec Crespin. Nous proposons de mener cette exploration collectivement pour partager nos regards sur cette partie de territoire entre le paysage, le bâti, la faune, la flore et pour tenter d’en faire un récit à plusieurs voix.

Prévoir un pique-nique pour le samedi midi.

Apportez des vêtements chauds, un imperméable, de bonnes chaussures et une gourde.

Si vous êtes inscrits au bivouac prévoir l’équipement nécessaire pour camper (tente, matelas, duvet…).

N’hésitez pas à emporter votre outil préféré pour randonner (carnet, appareil photo ou vidéo, carte IGN, jumelles, enregistreur, couteau, bûche, réchaud, cafetière …).

Nombre de places limité

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact.terro@gmail.com

