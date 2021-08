Balade accompagnée « Le street art au fil de l’eau » Autre lieu, 19 août 2021, Genève.

Balade accompagnée « Le street art au fil de l’eau »

Autre lieu, le jeudi 19 août à 15:00

Entre ville et nature, nous partirons explorer le street art sous toutes ses formes, avec pour compagnons de route le Rhône et l’Arve. Au fil de l’eau, nous découvrirons le talent des graffeurs genevois et leurs fresques étonnantes, témoins méconnus d’**une autre Genève, plus subversive et rebelle.** **Le parcours entre deux eaux** vaut le détour à lui seul. Après la vue panoramique sur les toits de la ville, vous pourrez admirer les falaises de Saint Jean, l’tonnante pointe de la Jonction ou encore les théâtres de la Parfumerie et du Loup, nichés au bord de l’Arve. Nous terminerons notre balade devant **un magnifique panorama sur le Rhône et les toits de la ville** depuis la terrasse des immeubles du Seujet.

Tarif normal : CH 15.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 10.-

Entre graffitis et plaisirs de l’eau, cette balade vous emmène à la découverte d’une autre facette de Genève, artistique et poétique.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T15:00:00 2021-08-19T17:00:00