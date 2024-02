Balade accompagnée Entre Métamorphoses Littorales et Résiliences Urbaines Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse, samedi 9 mars 2024.

Balade accompagnée Entre Métamorphoses Littorales et Résiliences Urbaines Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse Seine-Maritime

Ce parcours atypique vous invite à venir explorer les métamorphoses urbaines et littorales du Havre en 7 haltes paysagères. Pédalez le long d’un littoral contrasté depuis la falaise calcaire de Sainte-Adresse aux quais des porte-conteneurs de Port 2000. Vous découvrirez aussi une plage résiliente, l’entrée du port, le terminal de croisière et le port de pêche, et l’usine d’éolienne. Vous ferez connaissance avec le passé et l’avenir de ce littoral atypique qui fait face aux tempêtes et aux défis.

Avec La Roue Libre et le Collectif Vélo Normandie, partez à la découverte du littoral havrais depuis des aménagements 100% cyclables. À partir de la falaise calcaire jusqu’au port à conteneur du Havre, rejoignez ce parcours de 23km ouvert à toutes et tous !

14km aller et 9 km au retour jusqu’au centre-ville du Havre. A la fin du parcours au niveau du terminal de Port 2000, possibilité de revenir avec les organisateurs sur le centre-ville du Havre, où de poursuivre l’après-midi en solo vers le Pont de Normandie.

Locations de vélo possibles auprès de Lia Vélo.

Apportez des vêtements adaptés et de bonne chaussure.

Durée 2h nombre de places limité

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Place Maréchal Joffre Parking place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie larouelibre.communication@gmail.com

L’événement Balade accompagnée Entre Métamorphoses Littorales et Résiliences Urbaines Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie