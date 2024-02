Balade accompagnée en vallée d’Aspe Office de Tourisme Bedous, jeudi 8 février 2024.

Balades pédestre accompagnée en vallée d’Aspe par groupes de 5 à 15 personnes.

Le circuit sélectionné par le professionnel diplômé qui vous accompagnera Tour du vallon à Bedous, Parc National des Pyrénées, autour de Lescun ou sur d’autres secteurs de vallée.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables, protection solaire, encas et bouteille d’eau.

Tous les jeudis et samedis après-midi de l’hiver, durée 2h30-3h.

Sur réservation, à partir de 6 ans.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Bedous (autre rendez-vous possible sur demande pour les séjournant en haute vallée). EUR.

Début : 2024-02-08 13:30:00

fin : 2024-02-08 16:30:00

Office de Tourisme 2 Place François Sarraille

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

