Balade accompagnée en Kayak ou en Stand up Paddle Plouguerneau, 8 août 2021, Plouguerneau.

Balade accompagnée en Kayak ou en Stand up Paddle 2021-08-08 – 2021-08-08 Lieu-dit Kastell Ac’h Cale

Plouguerneau Finistère Plouguerneau

En kayak ou stand up paddle, glissez en toute sécurité avec un moniteur diplômé.

En balade découverte ou thématique, vous découvrirez les richesses de l’Aber Wrac’h et de l’Aber Benoît.

L’Ile Vierge et son phare symbolisant Plouguerneau, l’Ile Cézon sur Landéda vous fait remonter l’histoire jusqu’à l’antiquité, le port typique du Paluden à Lannilis est un témoignage de la vie économique depuis le 19ième.

Basculez d’un Aber à l’autre, l’Aber Benoît offre un tout autre visage plus mélancolique où la faune sauvage avec ses tadornes, aigrettes, cormorans, hérons, cygnes sont prêts à partager les lieux à condition de les respecter.

Des balades nautiques faites de contrastes où se mélangent nature, histoire, eau turquoise et verdure.

Ces sorties kayaks quotidiennes sont définies en fonction de la météo, des marées mais aussi en tenant compte de vos attentes.

N’hésitez pas à partager vos envies avec le moniteur pour adapter le plan de navigation.

Activité tout public.

glazevasion@gmail.com +33 7 69 89 97 27

