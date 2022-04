Balade accompagnée autour des croix de Châteauneuf

2022-04-30 – 2022-04-30 L’association Etienne Ursin Bouzique vous a concocté une balade pour voir les croix de Châteauneuf; enfin certaines car elles sont nombreuses.

Ensuite, pour les plus motivés, une documentation supplémentaire et très complète sera proposée par l’association à la maison des associations, 3 rue de l’Île, Châteauneuf. L’association vous donne rdv au château d’eau à côté du cimetière à 14h30 Découvrez les croix qui jalonnent les chemins et les routes autour de Châteauneuf. Chacune posée là dans un but bien précis malheureusement souvent oubliée, durant cette balade, les croix n’auront plus de secrets pour vous! +33 2 48 60 42 09 L’association Etienne Ursin Bouzique vous a concocté une balade pour voir les croix de Châteauneuf; enfin certaines car elles sont nombreuses.

