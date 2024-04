Balade accompagnée à vélo Sud Iroise + repas Le Conquet, jeudi 9 mai 2024.

Balade accompagnée à vélo Sud Iroise + repas Le Conquet Finistère

Balade à vélo accompagnée, Le SUD en Iroise !

Partez à la découverte des lieux remarquables du Conquet et de Plougonvelin.

Du Centre ville du Conquet, nous pédalerons vers la pointe Saint-Mathieu, le fort de Bertheaume, la plage du Trez-Hir.

Via la campagne Conquetoise, nous irons sur la presqu’ile de Kermorvan, l’un des principaux joyaux du pays d’Iroise pour terminer la balade par un pique nique agréable et convivial.

Inscription au 06 46 12 37 54 ou contact@lesfrerescomplices.com

Nom / Prénom / téléphone / date / nombre participant / taille

Durée 3h30 dont 30 min pause repas (Départ à 17h30 en mai -et à 18h30 en juin, juillet et août).

Dates 9/05 13/06 4/07 29/08 5/09

Prix 30€ vélo électrique + repas froid

Le choix du repas (entrée sandwich dessert) sera envoyé à chaque participant 3 jours avant la balade. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 17:30:00

fin : 2024-05-09 20:30:00

Office de tourisme

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne contact@lesfrerescomplices.com

