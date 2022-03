Balade « ABC » avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan Saint-Philibert, 25 octobre 2022, Saint-Philibert.

Balade « ABC » avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan Saint-Philibert

2022-10-25 – 2021-03-26

Saint-Philibert Morbihan Saint-Philibert

0 De 10h30 à 12h. Exclusivement sur réservation, prévoir bottes et smartphones. Balade d’observation du paysage avec le PNR à la recherche de foyers de biodiversité et expérimentation de la « plateforme participative » qui permet de réaliser l’inventaire de la biodiversité du Parc » (faune – flore – habitat)Cet inventaire permettra par la suite de mettre en place des actions en faveur de la biodiversité sur notre commune et prendre conscience de la richesse et de la fragilité de notre patrimoine naturel.Objectifs : prendre conscience de la nature qui nous entoure et mieux l’intégrer dans nos gestes quotidiens et dans nos décisions locales.Rendez-vous devant le stand du PNR. Programmation complète ici.

+33 2 97 30 07 00

De 10h30 à 12h. Exclusivement sur réservation, prévoir bottes et smartphones. Balade d’observation du paysage avec le PNR à la recherche de foyers de biodiversité et expérimentation de la « plateforme participative » qui permet de réaliser l’inventaire de la biodiversité du Parc » (faune – flore – habitat)Cet inventaire permettra par la suite de mettre en place des actions en faveur de la biodiversité sur notre commune et prendre conscience de la richesse et de la fragilité de notre patrimoine naturel.Objectifs : prendre conscience de la nature qui nous entoure et mieux l’intégrer dans nos gestes quotidiens et dans nos décisions locales.Rendez-vous devant le stand du PNR. Programmation complète ici.

Saint-Philibert

dernière mise à jour : 2021-10-12 par