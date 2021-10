Payzac Payzac Dordogne, Payzac Balade à VTT à assistance électrique Payzac Payzac Catégories d’évènement: Dordogne

Payzac

Balade à VTT à assistance électrique Payzac, 3 novembre 2021, Payzac. Naturotrement L'Aubuge Haute Payzac

2021-11-03

Payzac Dordogne Payzac EUR 30 Vous sentez comme une envie de bouger pendant ces vacances, mais vous avez un peu de mal avec les côtes ?? Alors essayez le VTT à assistance électrique !! Christophe, le pro de NaturOtrement vous emmène en balade à travers bois et à travers champs en passant par la forge de Savignac-Lédrier, en toute sécurité et sans trop vous fatiguer…

+33 6 18 28 93 62 Vous sentez comme une envie de bouger pendant ces vacances, mais vous avez un peu de mal avec les côtes ?? Alors essayez le VTT à assistance électrique !! Christophe, le pro de NaturOtrement vous emmène en balade à travers bois et à travers champs en passant par la forge de Savignac-Lédrier, en toute sécurité et sans trop vous fatiguer…

Sur réservation.

Naturotrement L'Aubuge Haute Payzac

