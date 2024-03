BALADE À VÉLO Sur les traces de Pierre Marmouget, architecte moderne Avenue du Collège Royan, samedi 13 avril 2024.

BALADE À VÉLO Sur les traces de Pierre Marmouget, architecte moderne Venez découvrir l’œuvre de l’architecte Pierre Marmouget… Samedi 13 avril, 14h30 Avenue du Collège Tarifs : 6,50 €, 4,50 € / Réservation obligatoire (Places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

Pierre Marmouget est un des architectes les plus intéressants de la Reconstruction à Royan. Jeune prodige, protégé de Claude Ferret, il signe certaines des plus étonnantes réalisations des années 1950 : villas Boomerang et Grille-Pain, Place du docteur Gantier, casino… Avec cette balade à vélo, suivez ces traces dans la ville.

Vélos non fournis / Annulée en cas de pluie

RDV À l’angle de l’avenue du Collège et de l’avenue Émile Zola

Avenue du Collège Avenue du Collège, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Royan Architecture

©D. Bibbal, Artgrafik