Rond-point Albert Roussel, le samedi 16 avril à 14:30

Faites connaissance avec Marc Quentin, architecte incontournable de la Reconstruction de Royan. Marqué par le Mouvement moderne, il s’inspire aussi bien de Le Corbusier que de Robert Mallet-Stevens. Il réalise bon nombre des villas les plus soignées de la Reconstruction de Royan. Vélos non fournis / visite annulée en cas de pluie RDV Rond-point Albert Roussel, au croisement des avenues de la Grande Plage et des Primevères

Réservation obligatoire / Tarifs : 6,50€, 4,10€

