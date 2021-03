Royan Mini-golf de Pontaillac Royan BALADE À VÉLO Sur les pas de Louis Simon Mini-golf de Pontaillac Royan Catégorie d’évènement: Royan

Faites connaissance avec Louis Simon, architecte majeur de la Reconstruction de Royan. Ouvert aussi bien à l’influence de Le Corbusier qu’à celle de Niemeyer, Louis Simon a laissé son empreinte dans toute la ville : tour de Foncillon, ancienne gare routière, immeuble-pont et élégantes villas.

_Vélos non fournis / Annulée en cas de pluie_ RDV Devant le mini-golf de Pontaillac, 2bis square de la Trémoille

Tarifs : 6,50 €, 4,10 € / Réservation obligatoire

Faites connaissance avec Louis Simon, architecte majeur de la Reconstruction de Royan…

2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T12:00:00

