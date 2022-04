Balade à vélo sous les poiriers en fleurs Barenton Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Manche

Balade à vélo sous les poiriers en fleurs Barenton, 21 avril 2022, Barenton. Balade à vélo sous les poiriers en fleurs Musée du Poiré La Logeraie Barenton

2022-04-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-21 17:00:00 17:00:00 Musée du Poiré La Logeraie

Barenton Manche Barenton Au printemps, les poiriers haute-tige du Domfrontais- Mortainais offrent un spectacle haut en couleurs. Il ne faut le manquer sous aucun prétexte. C’est pourquoi le Musée du Poiré vous invite à partir sur les routes de la campagne environnante afin de découvrir ces géants de la nature en fleurs. Vous partirez pour une boucle de 40km à vélo en passant par les principaux bourgs alentours dont l’histoire est liée à celle du Poiré Domfront. A Mantilly, vous serez conviés à une visite chez un producteur de Poiré. Au printemps, les poiriers haute-tige du Domfrontais- Mortainais offrent un spectacle haut en couleurs. Il ne faut le manquer sous aucun prétexte. C’est pourquoi le Musée du Poiré vous invite à partir sur les routes de la campagne environnante afin… +33 2 33 59 56 22 Au printemps, les poiriers haute-tige du Domfrontais- Mortainais offrent un spectacle haut en couleurs. Il ne faut le manquer sous aucun prétexte. C’est pourquoi le Musée du Poiré vous invite à partir sur les routes de la campagne environnante afin de découvrir ces géants de la nature en fleurs. Vous partirez pour une boucle de 40km à vélo en passant par les principaux bourgs alentours dont l’histoire est liée à celle du Poiré Domfront. A Mantilly, vous serez conviés à une visite chez un producteur de Poiré. Musée du Poiré La Logeraie Barenton

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Barenton Adresse Musée du Poiré La Logeraie Ville Barenton lieuville Musée du Poiré La Logeraie Barenton Departement Manche

Barenton Barenton Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barenton/

Balade à vélo sous les poiriers en fleurs Barenton 2022-04-21 was last modified: by Balade à vélo sous les poiriers en fleurs Barenton Barenton 21 avril 2022 Barenton manche

Barenton Manche