Ferme d’en Haut, le dimanche 13 février à 14:00

**Dimanche 13 février à 14h, l’association Sisyphe organise une balade pour petits & grands d’une dizaine de kilomètres. Départ de la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq jusqu’au Salon de la Gourmandise à Lys-lez-Lannoy.** **VOUS AIMEZ LES BALADES À VELO** * l’association Sisyphe est une association à but non-lucratif et non subventionnée qui organise des balades & loisirs à vélo le dimanche, les week-ends et une semaine l’été.. * Une balade c’est découvrir le plaisir du vélo avec le confort et la tranquillité d’une organisation. * Possiblité d’organiser une balade à la demande * **Site internet :** [[vlosisyphe.over-blog.com](vlosisyphe.over-blog.com)](vlosisyphe.over-blog.com) * **Facebook :** Sisyphe Balade à vélo **INFOS PRATIQUES :** * **Groupe + ou – 10 pers** * **Départ et retour** au même endroit à Villeneuve d’Ascq * Balade pour **petits et grands** avec des **pauses** * Les participants viennent avec **leur vélo en bon état et le port du casque est fortement recommandé** * **Les participants reconnaissent avoir un forme physique suffisante** * **Assurance appropriée** **INSCRIPTIONS & TARIFS :** * **Tél. :** 07 82 21 24 86 * **Mail :** [[vlolille@yahoo.fr](mailto:vlolille@yahoo.fr)](mailto:vlolille@yahoo.fr) * **Tarifs :** balade **4€ + 1€** d’adhésion + entrée gratuite au salon de la gourmandise. **Paiement sur place en espèce**

Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T14:30:00