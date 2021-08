Genève Arcade Genève Roule - Montbrillant Genève Balade à vélo pour les seniors Arcade Genève Roule – Montbrillant Genève Catégorie d’évènement: Genève

PRO VELO Genève organise des sorties à vélo électrique pour les seniors, l’occasion de mieux connaître son vélo et de découvrir les réseaux cyclables sécurisés. **Le jeudi 2 septembre à 10h00-12h00** De Cornavin à Cointrin, en passant par de nombreux parcs autorisés aux cycles. Lieu de départ : Arcade de Genèveroule (Montbrillant) Inscription : [VAE Senior Cornavin-Aaéroport](https://www.pro-velo-geneve.ch/vae_senior_cornavin_-_a_roport_20210902) **Le jeudi 9 septembre à 10h00-12h00** Une balade à travers le domaine de Belle-Idée, puis le long de la Seymaz sur la commune de Choulex. **Attention – Lieu de départ :** Centre Sportif de Sous-Moulin Inscription : [VAE Senior Seymaz](https://www.pro-velo-geneve.ch/vae_senior_seymaz_20210909)

