Vendee O’Vél’O de L’Atlantique vous accompagne et vous guide lors balades à thème que nous organisons en moyenne 2 à 6 fois/mois selon la demande. Concernant cette balade-ci, nous partirons de notre boutique à Luçon pour aller pique-niquer sur la plage. Ce parcours fait en moyenne 80 kms aller-retour (Hors imprévu – route ou chemins fermés). Si vous souhaitez venir avec vos enfants, nous disposons de 2 remorques enfants de 2 places chacune et 4 sièges bébé. Si vous venez avec un enfant en âge de manger un sandwich classique, merci de nous en informer (surplus à régler avant le départ). Nous disposons également de vélos 20 et 24” (une dizaine). Tous les accessoires sont en supplément du tarif de la balade (ex : support téléphone, panier, remorque enfants, siège enfants). Le niveau de difficulté de cette balade est estimé à un niveau intermédiaire. Les accompagnants des balades sont au minimum formé au geste de premier secours (PSE 1 minimum). Si vous avez des soucis particuliers dont vous jugez utile de nous en informer, faites-le lors de votre inscription. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Balade de Luçon à la plage avec pique-nique et vélo inclus Luçon

