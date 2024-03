Balade à vélo : partez à la découverte du 13ème arrondissement avec Cocyclette Croisement Avenue Mendès France et Rue David Bowie Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 14h30 à 17h30

.Tout public. gratuit sous condition

5 euros.

Une balade hivernale pour (re)découvrir les surprenants recoins du 13ème arrondissement, tout en profitant de Paris à vélo !

Venez profiter de ce beau dimanche de mars pour explorer le quartier du 13ème arrondissement avec ce nouvel itinéraire proposé par l’association Cocyclette. Au programme : des bouts de campagne, de l’art de rue, un château (!), une rivière oubliée et plein d’anecdotes inattendues ! Rendez-vous à 14h30 sur l’avenue Pierre-Mendès-France (au croisement avec la rue David Bowie) pour une balade d’environ deux heures

Afin de garantir le bon déroulement de l’activité, les places sont limitées (à partir de 5 euros par personne). Nous vous invitons donc à réserver vos places !

Les balades organisées par Cocyclette sont ouvertes à tous les niveaux et se déroulent dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Tout le monde est le bienvenu, que vous ayez votre propre vélo ou que vous empruntiez celui d’un ami ; si jamais vous n’avez pas de vélo, n’hésitez pas à louer un Vélib’ ou à nous contacter par mail pour organiser une location avec l’un de nos partenaires. Pensez également à prendre de l’eau avec vous, et une tenue adaptée si la météo l’exige ; le casque n’est pas obligatoire mais toujours conseillé.

Cocyclette est une association à but non lucratif, qui promeut la pratique du vélo en ville comme moyen de déplacement grâce à des activités ludiques et originales. Les activités proposées (balades urbaines et jeux de piste à vélo, ateliers de sensibilisation, parcours de remise en selle, formations sur l’animation à vélo) sont conçues et organisées par l’équipe salariée secondée d’un solide groupe de bénévoles.

Les adhérent.e.s à Cocyclette bénéficient d’un tarif réduit pour leur permettre de faire profiter à leur entourage des animations de l’association. Cette adhésion permet également de soutenir Cocyclette pour continuer à développer la pratique du vélo en ville !

Croisement Avenue Mendès France et Rue David Bowie Rue David Bowie 75013

Contact : https://www.cocyclette.fr/ hello@cocyclette.fr https://www.facebook.com/cocyclette https://www.facebook.com/cocyclette https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/balade-a-velo-paris-13-3

© Cocyclette Groupe de cyclistes en balade dans Paris.