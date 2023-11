Balade à vélo : Paris Centre Place Baudoyer Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. payant Tarif plein : 10€

Tarif réduit : 5€

On vous emmène pour une belle balade à vélo pour explorer les recoins cachés du centre de Paris. Au programme de l’observation architecturale, de l’art de rue, un jardin caché et plein d’anecdotes surprenantes !

Nous terminerons la sortie avec la visite d’un tout nouveau lieu plein d’énergie et d’inspiration : Les Arches Citoyennes.

Rendez-vous à 13h45 pour un départ à 14h

2 heures et quelques de balade et de découverte

Rendez-vous sur la place Baudoyer à 14H15 (merci d’être ponctuel.le pour éviter l’attente au reste du groupe). Fin du parcours aux Arches Citoyennes.

Tout le monde est bienvenu, que vous ayez votre vélo, ou que vous empruntiez celui d’un ami, et même si vous n’avez pas de vélo, le parcours se fait très bien à velib aussi ;) Si vous souhaitez louer un vélo, envoyez-nous un message pour organiser une location avec un de nos partenaires.

Cocyclette est une association à but non lucratif, qui promeut la pratique du vélo en ville comme moyen de déplacement grâce à des activités ludiques et originales. L’équipe bénévole et salariée organise des balades urbaines, des jeux de piste, des ateliers de sensibilisation, des parcours de remise en selle et des formations sur l’animation à vélo. N’hésitez pas à suivre nos actu en vous abonnant à notre newsletter et à nous soutenir en faisant un don.

Les adhérent.e.s Cocyclette bénéficient d’un tarif réduit pour pouvoir inviter des amis et faire découvrir nos animations. Pour adhérer voici le lien . L’adhésion permet de soutenir l’association pour continuer à développer la pratique du vélo en ville !

Place Baudoyer Place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/balade-a-velo-paris-centre hello@cocyclette.fr https://www.facebook.com/cocyclette https://www.facebook.com/cocyclette https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/balade-a-velo-paris-centre

Cocyclette Découvrez des lieux insolites du centre de Paris