Balade à vélo – Parcours Agriculture urbaine #1 Fontaine aux lions Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 13h45 à 18h00

.Tout public. payant

De 5 à 10 euros.

Venez découvrir des lieux engagés et parfois secrets qui mettent plus de nature en ville sur ce parcours à vélo !

Cocyclette s’associe à Coup de Pousses pour vous emmener faire découvrir des supers lieux engagés pour l’agriculture urbaine à Paris et dans le Grand Paris. Cette balade sera la première d’une série de 3 parcours différents qui sont indépendants mais se complètent avec des lieux différents à chaque fois.

‍♀ ‍♀ ‍♀ ‍♀ ‍♀

Rendez-vous à 13h45 pour un départ à 14h

3 heures de balade et de découverte

Rendez-vous au Parc de la Villette à coté de la Fontaine aux lions (porte de Pantin)

Tout le monde est bienvenu.e, que vous ayez votre vélo, ou que vous empruntiez celui d’un ami, et même si vous n’avez pas de vélo, le parcours se fait très bien à velib aussi Si vous le souhaitez, on peut vous conseiller des loueurs de vélo à proximité du point de rendez-vous. Faites-nous signe par email quelques jours avant.

Cocyclette est une association à but non lucratif, qui promeut la pratique du vélo en ville comme moyen de déplacement grâce à des activités ludiques et originales. Les activités proposées (balades urbaines et jeux de piste à vélo, ateliers de sensibilisation, parcours de remise en selle, formations sur l’animation à vélo) sont conçues et organisées par l’équipe salariée secondée d’un solide groupe de bénévoles.

Les adhérent.e.s à Cocyclette bénéficient d’un tarif réduit pour leur permettre de faire profiter à leur entourage des animations de l’association. Cette adhésion permet également de soutenir Cocyclette pour continuer à développer la pratique du vélo en ville !

Fontaine aux lions Parc de la Villette 75019

Contact : https://www.cocyclette.fr/ hello@cocyclette.fr https://www.facebook.com/cocyclette https://www.facebook.com/cocyclette https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/balade-a-velo-parcours-agriculture-urbaine-1

Cocyclette Cocyclette-Velo et Agriculture Urbaine