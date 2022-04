Balade à vélo | Palma festival Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Balade à vélo | Palma festival Caen, 26 mai 2022, Caen. Balade à vélo | Palma festival Maison du vélo 54 Quai Amiral Hamelin Caen

2022-05-26 17:00:00 – 2022-05-26 Maison du vélo 54 Quai Amiral Hamelin

Caen Calvados Fou du guidon ou cycliste du dimanche, tout au long de la belle saison, Palma vous propose une balade pour vous faire découvrir quasiment toutes les œuvres réalisées durant les six éditions du festival.

Sillonnez Caen à bicyclette au rythme d’interventions artistiques originales.

Fou du guidon ou cycliste du dimanche, tout au long de la belle saison, Palma vous propose une balade pour vous faire découvrir quasiment toutes les œuvres réalisées durant les six éditions du festival. Sillonnez Caen à bicyclette au… bonjour@palmafestival.com +33 6 29 23 01 53 https://palmafestival.com/programme/balade-a-velo/

