Balade à vélo Esplanade Palais ducal Nevers, vendredi 13 septembre 2024.

Nouveauté 2024 !

Balade à vélo.

Grand cycliste ou débutant, mais amateur d’aventure dans tous les cas, cette balade est une occasion unique pour découvrir Nevers et ses environs les cheveux au vent. Suivez la guide tout au long d’un itinéraire soigneusement sélectionné.

Durée 2h. Max 12 participants.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les vendredis 19/04, 10/05 et 14/06 à 14h et 12/07, 26/07, 9/08 et 23/08 à 10h et le 13/09 à 14h.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement.

A partir de 12 ans. Tarif 8€ par personne.

Vélo non fourni, les visiteurs se doivent de respecter les règles de sécurité et sont responsables de leur matériel. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 14:00:00

fin : 2024-09-13 16:00:00

Esplanade Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

