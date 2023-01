BALADE À VÉLO, LUCON AUTREMENT Luçon Luçon Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

BALADE À VÉLO, LUCON AUTREMENT
Place Leclerc Luçon Vendée
2023-01-24

2023-01-24 – 2023-01-24 Luçon

Vendée Luçon Tous les mardis, laissez-vous guider à vélo dans les rues de Luçon et alentours pour découvrir le patrimoine de la ville et s’arrêter pour de savoureuses rencontres ! Luçon telle que vous ne l’avez jamais visitée ! Places limitées !

Départ place Richelieu. Avec une location de vélo ou avec votre propre vélo. Balade de 2h – Possibilité de garder le vélo l’après-midi + 8€ Balade vélo commentée à la rencontre d’artisans et artistes locaux accompagnée de dégustation de produits locaux. https://lovely-bicyclette.webnode.fr/ Luçon

