Square Jean Prié 44510 Le pouliguen, le vendredi 16 juillet à 09:30

L’association Vélo Presqu’île Estuaire vous propose une balade à travers les marais salants par Kervalet à une allure modéré sur 18 kms. Se munir d’un vélo en bon état et d’un casque (recommandé et obligatoire pour les moins de 12 ans) Inscription par mail: velopresquile@gmail.fr ou par téléphone au : 07 84 50 99 72

2021-07-16T09:30:00 2021-07-16T19:30:00

