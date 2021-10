Olivet Sentier des Prés à Olivet (Parking : 851 rue de la Reine Blanche - 45160 OLIVET) Loiret, Olivet Balade à vélo le long du Loiret Sentier des Prés à Olivet (Parking : 851 rue de la Reine Blanche – 45160 OLIVET) Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Balade à vélo le long du Loiret Sentier des Prés à Olivet (Parking : 851 rue de la Reine Blanche – 45160 OLIVET), 3 octobre 2021, Olivet. Balade à vélo le long du Loiret

du dimanche 3 octobre au dimanche 17 octobre à Sentier des Prés à Olivet (Parking : 851 rue de la Reine Blanche – 45160 OLIVET)

Des moulins d’Olivet à la pointe de Courpain, profitez de cette sortie à vélo pour apercevoir la faune et la flore du Loiret et ainsi en apprendre plus sur son histoire !

Vélo, casque et matériel non fournis. Durée de la visite : env. 2h Tarif : 8€.

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00

