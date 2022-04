Balade à vélo le long du canal de l’Ourcq (Est Ensemble) Quai de l’Ourcq,devant l’école maternelle la Marinière,à Pantin, 7 mai 2022, Pantin.

Balade à vélo le long du canal de l’Ourcq (Est Ensemble)

Quai de l’Ourcq, devant l’école maternelle la Marinière, à Pantin, le samedi 7 mai à 14:30

Le Canal de l’Ourcq constitue un ensemble paysager exceptionnel du Grand Paris, et l’infrastructure centrale de la Plaine de l’Ourcq, qui est un des territoires d’entraînement d’Est Ensemble. Cet espace est marqué par la présence de grandes infrastructures ferroviaires et autoroutières, créant d’importantes coupures urbaines et renforçant les risques d’enclavement des quartiers situés de part et d’autre du canal. Depuis près de 10 ans, le FEDER a soutenu le désenclavement de ces quartiers grâce au cofinancement de deux passerelles. Ces aménagements s’intègrent dans un projet plus global de développement de la Plaine de l’Ourcq. La visite à vélo permettra au participant de découvrir les politiques d’aménagement d’Est Ensemble le long du Canal de l’Ourcq et de comprendre l’utilité des fonds européens dans le développement d’un territoire urbain.

Quai de l'Ourcq,devant l'école maternelle la Marinière,à Pantin



