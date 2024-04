Balade à vélo Lavoirs et Vignobles de l’Auxerrois France à Vélo Auxerre, vendredi 1 mars 2024.

Balade lavoirs et vignobles de l’Auxerrois 65 km. Au départ d’Auxerre, après le réglage de vos vélos, vous rejoignez les quais de l’Yonne et longez le Canal du Nivernais jusqu’à Cravant, charmant bourg médiéval aux divers monuments historiques le donjon du XIIe siècle, le lavoir, la Maison de Bois près de la fontaine sculptée par Yves Varanguin, artisan local. Après une balade dans ce village, vous voici à nouveau au bord du canal en direction d’Accolay, ancien village de potiers, et Vermenton. Vous quittez ensuite les bords du canal pour traverser la campagne vermentonnaise, découvrir le petit lavoir de Puits de Courson, et rejoindre les villages viticoles de Chitry et Saint Bris le Vineux. C’est justement ici que vous aurez le plaisir de pénétrer dans une cave du Xième siècle pour une dégustation de 3 vins. Puis vous retrouvez les rives de l’Yonne que vous longez tranquillement jusqu’à Auxerre. 37 37 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2026-03-01

France à Vélo 7 Rue de l’Horloge

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@franceavelo.com

