2022-07-08 09:00:00 – 2022-07-08 12:00:00 20 20 EUR Com’landes organise des balades « vertes » à vélo et une rencontre avec la gastronomie locale à l’occasion de l’évènement « Balade Vélo Gourmande ». Une balade à vélo qui réunit, découverte, dégustation et un peu d’effort. Pas d’inquiétude chacun va à son rythme. Débutez vos vacances par une découverte d’1h de Moliets. Vous visiterez les lieux incontournables de la station accompagné d’une dégustation dont on a le secret. Allons-y ! Com’landes organise des balades « vertes » à vélo et une rencontre avec la gastronomie locale à l’occasion de l’évènement « Balade Vélo Gourmande ». Une balade à vélo qui réunit, découverte, dégustation et un peu d’effort. Pas d’inquiétude chacun va à son rythme. dernière mise à jour : 2022-07-02 par

