Veauche Loire Veauche Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de ces balades : parcours facile d’environ 25 kms, ouvert à tous de 1 à 101 ans et sans inscription préalable, plutôt réservées aux VTC ou VTT. veloenforez@gmail.com +33 4 77 76 56 86 http://www.veloenforez.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

