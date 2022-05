Balade à vélo familiale

2022-05-15 – 2022-05-15 Dans le cadre de “Mai à vélo”, le Collectif Cycliste 37 Antenne LST organise une balade à vélo familiale pour un circuit de 12 km à Loches. Prévoir une couleur vive dans votre tenue pour un cortège coloré et joyeux ! Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la balade devant l’atelier-boutique Cycles de vie à la gare.

Rendez-vous à 9H00 place de la Marne à Loches. Ouvert à tous (à partir de 10 ans).

Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. lochois@cc37.org +33 6 86 21 57 76 https://www.cc37.org/

le Collectif Cycliste 37 Antenne LST dernière mise à jour : 2022-05-08

