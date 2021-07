Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Balade à vélo et visite de laferme des Tistous Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Balade à vélo et visite de laferme des Tistous Périgueux, 21 août 2021-21 août 2021, Périgueux. Balade à vélo et visite de laferme des Tistous 2021-08-21 – 2021-08-21

Samedi 21 août Plutôt qu'en voiture, partons en sortie à vélo le long de la Voie verte, en bord de rivière. Direction une ferme pas comme les autres, qui pratique des modes de culture influencés par la permaculture. Elle vous montrera l'intérêt de mettre en culture de petites surfaces. Départ de Périgueux, place du 8 mai 1945 en vélo jusqu'à Chercuzac sur la commune de Chancelade (circuit par la voie verte). Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. +33 6 10 74 25 05

