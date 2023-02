Balade à vélo « Entre campagne et forêt domaniale », 2 avril 2023, Pont-Sainte-Maxence .

Balade à vélo « Entre campagne et forêt domaniale »

RD 120 Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 12:00:00

Pont-Sainte-Maxence

Oise

2 2 2 En direction des plateaux, à la lisière des bois et des hautes futaies de la forêt d’Halatte, cette balade à vélo familiale de 22 km vous emmènera sur les lieux d’un acte de courage réalisé par l’aviateur Mac Hugh, nous partirons ensuite sur les traces du château de la Belle et la Bête et pour finir nous passerons par le charmant hameau d’Yvillers. Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade.

Encadrée par l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise)

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 12 ans et les adultes.

Places limitées

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

