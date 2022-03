Balade à vélo encadrée RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Balade à vélo encadrée RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU, 9 avril 2022, Palaiseau. Balade à vélo encadrée

RDV sur la parking des tennis, rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU, le samedi 9 avril à 14:00

Le parcours de 22 km se deroulera pricipalement sur sur pistes cyclables et chemins avec quelques montées faciles. Cette animation est gratuite et ouvertes à tous, accessibles dès 10 ans. Pensez à vérifier l’état de voret vélo avant le départ (freins, pression des pneus, transmission…) Si besoin nous organisons le matin même un atelier d’aide à la révision/réparation Inscription conseillée

Entrée libre

22 km de parcours, principalement sur pistes cyclables et chemins avec quelques montées faciles RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU rue cyprien muret 91120 palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU Adresse rue cyprien muret 91120 palaiseau Ville Palaiseau lieuville RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU Palaiseau Departement Essonne

RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/

Balade à vélo encadrée RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU 2022-04-09 was last modified: by Balade à vélo encadrée RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU RDV sur la parking des tennis,rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU 9 avril 2022 Palaiseau RDV sur la parking des tennis rue Cyprien MURET 91120 PALAISEAU Palaiseau

Palaiseau Essonne