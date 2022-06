Balade à vélo électrique dans le vignoble du Jurançon

Balade à vélo électrique dans le vignoble du Jurançon, 24 août 2022, . Balade à vélo électrique dans le vignoble du Jurançon



2022-08-24 16:30:00 – 2022-08-24 EUR 30 Au départ de Monein, Alexandra, guide conférencière, vous accompagne dans le vignoble du Jurançon. Durant la balade vous profitez des paysages verdoyants autour de Monein, entre vignes, coteaux et villages charmants. Vous terminez par une dégustation de Jurançon, un moment convivial chez un vigneron passionné. Au départ de Monein, Alexandra, guide conférencière, vous accompagne dans le vignoble du Jurançon. Durant la balade vous profitez des paysages verdoyants autour de Monein, entre vignes, coteaux et villages charmants. Vous terminez par une dégustation de Jurançon, un moment convivial chez un vigneron passionné. Au départ de Monein, Alexandra, guide conférencière, vous accompagne dans le vignoble du Jurançon. Durant la balade vous profitez des paysages verdoyants autour de Monein, entre vignes, coteaux et villages charmants. Vous terminez par une dégustation de Jurançon, un moment convivial chez un vigneron passionné. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville