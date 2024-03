Balade à vélo d’Octobre Maison de la Vie Associative Châteaurenard, samedi 20 avril 2024.

Balade à vélo d’Octobre Maison de la Vie Associative Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Balade vélo thématique d’Avril.

Balade mensuelle à vélo.

Les horaires des départs, retours et autres précisions seront communiqués au moment de l’inscription, et par courriel. Sauf indication contraire, les départs des balades se font au 7 rue Antoine Ginoux.



Visite d’une bergerie à Cabannes.

14h30 Découverte du troupeau et ces produits fermiers.

Vente sur place de fromages et yaourts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-10-20

Maison de la Vie Associative 7 Rue Antoine Ginoux

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rouesenliberte@gmail.com

L’événement Balade à vélo d’Octobre Châteaurenard a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence