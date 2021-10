Bures-sur-Yvette Maison de l’Écologie et de la Transition Bures-sur-Yvette, Essonne Balade à vélo / Départ de Bures / Samedi 13 novembre 2021 Après-midi Maison de l’Écologie et de la Transition Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Découverte d’itinéraires à vélo De Bures/Yvette vers Saint-Rémy et Boullay-les-Troux Environ 25 km. Ouverte à tous niveaux. Départ à 14h de la Maison de l’Ecologie et de la Transition (avenue Descartes Bures/Yvette). Retour prévu vers 17h. Renseignement : [velo-a-bures@mdb-idf.org](mailto:velo-a-bures@mdb-idf.org) 06 73 70 73 77

Gratuit, ouvert à tous

