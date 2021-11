Le pouliguen Rendez-vous devant le petit bassin Le pouliguen, Loire-Atlantique Balade à vélo – Découverte du territoire Rendez-vous devant le petit bassin Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Balade à vélo jusqu'à Trescalan-La Turballe par les marais salants (31 km). Venir avec son vélo en bon état (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés et porter un casque). Départ à 9h30 au Square Jean Prié (devant le petit bassin). Inscriptions : velopresquile@gmail.fr ou 07 84 50 99 72

2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T12:00:00;2021-11-18T09:30:00 2021-11-18T19:30:00

