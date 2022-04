Balade à vélo de Melun à Nandy Seine Port et Saint Fargeau Ponthierry Place Saint-Jean,Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Melun Agglo à Vélo propose une balade en boucle d’une trentaine de kilomètres entre Melun Nandy Seine Port et Saint Fargeau Ponthierry. C’est une balade sécurisée, facile, y compris avec des enfants. Il est conseillé de venir avec un VTT ou un VTC avec les freins bien réglés, les pneus bien gonflés et si possible avec casque et gilet voyant. **Durée : environ 3h** Rendez-vous dimanche 10 avril 9 h 20 Place Saint Jean à coté de la fontaine, départ 9 h 30. Venez nombreux ! Pascale et Eric de MAAV Une trentaine de kilomètres à vélo, faisables en famille ! Place Saint-Jean,Melun Place Saint-Jean, Melun Melun Seine-et-Marne

