Balade à vélo de la Petite Pierre à Graufthal La Petite-Pierre, 13 août 2022, La Petite-Pierre.

Balade à vélo de la Petite Pierre à Graufthal

2a rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

2022-08-13 09:30:00 – 2022-08-13 11:00:00

La Petite-Pierre

Bas-Rhin

Samedi 13 août | 09h30

Cette balade en vélo vous conduira de La Petite Pierre vers la vallée de la Zinsel dans le charmant village de Graufthal. Entouré de forêts profondes et dominé par d’imposantes parois de grès rose. Vous y découvrirez les vestiges d’une abbaye de bénédictines et les maisons troglodytiques et pourrez assister au concert de Cynthia’s Trio dans l’église protestante dès 11h.

Rendez-vous devant l’office de tourisme de La Petite Pierre à 9h20.

Guide : Christophe Guillaume (Club Vosgien de La Petite Pierre)Difficulté : moyenne / Distance : 12 km / Durée : 1h30

Réservation: Office de Tourisme 03.88.70.42.30 – places limitées a 15 personnes

L’association «Au Fil des Fontaines» propose des grillades et rafraichissements après le concert.

Possibilité de louer un vélo à la journée avec ou sans assistance électrique chez Loc’Bike&Trot / Shop : 2 Rue du Château 67290 La Petite Pierre /

www.locbike-trot.fr /06 80 27 71 90 / locbike67430@gmail.com

La Petite-Pierre

