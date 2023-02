Balade à vélo de Juin Château à vélo et autres roues libres Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Balade à vélo de Juin Château à vélo et autres roues libres, 17 juin 2023, Châteaurenard Châteaurenard. Balade à vélo de Juin 7 Rue Antoine Ginoux Château à vélo et autres roues libres Maison de la Vie Associative Châteaurenard Bouches-du-Rhone Château à vélo et autres roues libres 7 Rue Antoine Ginoux

2023-06-17 – 2023-06-17

Château à vélo et autres roues libres 7 Rue Antoine Ginoux

Châteaurenard

Bouches-du-Rhone Châteaurenard Balade mensuelle à vélo.

Les horaires des départs, retours et autres précisions seront communiqués au

moment de l’inscription, et par courriel. Sauf indication contraire, les départs des balades se font toujours du siège, à la Maison de la Vie Associative (7 rue Antoine Ginoux).



14h30 : Visite d’une exploitation agricole en permaculture à Barbentane.

Découverte des parcelles de fruits et légumes (appellation BIO).



Vente sur place. Balade vélo thématique de Juin. +33 6 67 18 28 76 Faletto Magali Château à vélo et autres roues libres 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Maison de la Vie Associative Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhone Château à vélo et autres roues libres 7 Rue Antoine Ginoux Ville Châteaurenard Châteaurenard lieuville Château à vélo et autres roues libres 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhone

Châteaurenard Maison de la Vie Associative Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard chateaurenard/

Balade à vélo de Juin Château à vélo et autres roues libres 2023-06-17 was last modified: by Balade à vélo de Juin Château à vélo et autres roues libres Châteaurenard Maison de la Vie Associative 17 juin 2023 7 Rue Antoine Ginoux Château à vélo et autres roues libres Maison de la Vie Associative Châteaurenard Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Château à vélo et autres roues libres Châteaurenard Châteaurenard, Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhone