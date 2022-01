Balade à vélo de Février Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Balade mensuelle à vélo.

Visite d’un atelier de sculpteur à Noves. Balade vélo thématique de Février. rouesenliberte@gmail.com +33 4 90 26 32 95 http://www.chateaurenardavelo.sitew.fr/?fbclid=IwAR3CVZKoUSMPJDbsSTH5jYULu6Utcfm1l0kG8hTJbs9oMIaRjb9tJqs7hQM Balade mensuelle à vélo.

