Senlis 60300 10 Dans le cadre de la 21e édition des Journées de la Rose, la Communauté de Communes Senlis Sud Oise et ses partenaires proposent une randonnée à vélo facile encadrée par l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise). Départ à 10h depuis la Gare de Senlis en direction du Domaine de Chaalis via la forêt et les villages, arrivée vers 11h30. Temps libre sur le Domaine de Chaalis : Découverte des différents stands des exposants : rosiéristes, horticulteurs, pépiniéristes, décorateurs de jardins, artisans … Possibilité de restauration sur place : foodtrucks… Invitation à participer au « baptême du rosier de la marraine » par Mme Arielle Dombasle à la Roseraie du Domaine à 14h30. Retour : RDV sur le parking vélo du Domaine de Chaalis pour départ à 16h, retour à la Gare de Senlis, arrivée prévue vers 17h30. La participation à la randonnée vélo est gratuite.

Entrée aux « Journées de la Rose » : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Location possible de vélo pour les randonneurs non équipés :

Location vélo électrique – la journée : 32 €

accueil@chantilly-senlis-tourisme.com +33 3 44 53 06 40 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/visites-a-theme-ot/

