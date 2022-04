Balade à vélo dans Bordeaux : sur les pas des femmes qui ont marqué l’histoire Quai des Chartrons Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Une balade culturelle à vélo sur les pas des femmes qui ont marqué l’histoire —————————————————————————– La vélo-école de Vélo-Cité, vous propose **une balade dans les rues de Bordeaux à la recherche des lieux rendant hommage aux femmes célèbres.** Découvrez ces figures féminines emblématiques qui ont marqué l’histoire et à qui la ville a rendu hommage, mais qui sont encore aujourd’hui trop peu nombreuses à être représentées malheureusement. Une balade commentée par [Yves Simone](https://yvessimone.com/), célèbre guide bordelaise, qui nous fera découvrir les vies de ces femmes célèbres. **Un parcours d’environ 6 km** pour découvrir votre ville autrement, avant la [**projection du documentaire “La Roue Libre”**](https://velo-cite.org/2022/04/05/projection-la-roue-libre-a-lutopia-le-14-avril/), à l’Utopia, 5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux , à 18h. Départ de la balade : 16h (merci d’arriver à 15h50 pour un début de la visite guidée à 16h tout pile). Lieu de rendez-vous : 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux – Au niveau du bungalow “Croisières Burdigala” et Bordeaux River Cruise. Inscription gratuite, 15 personnes maximum. Vite, réservez votre place !

