Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Balade à vélo Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Balade à vélo Concarneau, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Concarneau. Balade à vélo 2021-07-08 – 2021-07-08 Quai d’Aiguillon Office de tourisme

Concarneau Finistère Enfourchez votre bicyclette et venez découvrir les richesses naturelles de la ville de Concarneau, à travers la découverte de différents milieux : chemin creux, zone humide, secteur littoral…

(Les participants à la balade doivent se munir d’un vélo.) Animation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées). Pour participer:

– Appeler les organisateurs,

– Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,

– A partir de 6 ans (accompagné). Respect des mesures sanitaires en vigueur. nathalie.delliou@espritnature.bzh +33 6 33 38 48 83 Enfourchez votre bicyclette et venez découvrir les richesses naturelles de la ville de Concarneau, à travers la découverte de différents milieux : chemin creux, zone humide, secteur littoral…

(Les participants à la balade doivent se munir d’un vélo.) Animation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées). Pour participer:

– Appeler les organisateurs,

– Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,

– A partir de 6 ans (accompagné). Respect des mesures sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Quai d'Aiguillon Office de tourisme Ville Concarneau lieuville 47.87318#-3.91748