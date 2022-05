Balade à vélo commentée, 16 juillet 2022, .

Balade à vélo commentée

2022-07-16 – 2022-07-16

L’histoire de la ville et des quartiers rive gauche se lit en suivant le cours du Doubs.

Désaffectée depuis près de 20 ans, la voie Grévy s’étend de la gare de Dole jusqu’à Mont-Sous-Vaudrey. Elle est transformée en voie verte.

Son installation date du XIXe siècle dans ce quartier industriel de la Bedugue à Dole. Elle est un point d’exportation sur le marché national et international des produits dolois. Elle sert également de halte technique du train spécial du Président Grévy : en effet, un train présidentiel a circulé chaque vendredi et dimanche soir.

Port d’un casque et d’un gilet jaune obligatoire

