Balade à vélo commentée sur la Seconde Guerre Mondiale

Balade à vélo commentée sur la Seconde Guerre Mondiale, 22 juillet 2022, . Balade à vélo commentée sur la Seconde Guerre Mondiale

2022-07-22 – 2022-07-22 Balade contée à vélo à travers le bocage normand (le Mesnil-Tôve et Chérencé-le Roussel), sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, période qui marqua les habitants du Sud-Manche. Possibilité de louer un vélo électrique sur place avec un… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville