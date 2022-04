Balade à vélo commentée au Parc Musée du Granit

Balade à vélo commentée au Parc Musée du Granit, 9 septembre 2022, . Balade à vélo commentée au Parc Musée du Granit

2022-09-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-09 17:00:00 17:00:00 Balade à vélo abordant la thématique du granit à travers le bocage normand, incluant une visite commentée du Parc- Musée du Granit de Saint-Michel- de-Montjoie, lieu d’extraction de cette roche multimillénaire. Possibilité de louer un vélo électrique sur place avec un supplément de 5€. Balade à vélo abordant la thématique du granit à travers le bocage normand, incluant une visite commentée du Parc- Musée du Granit de Saint-Michel- de-Montjoie, lieu d’extraction de cette roche multimillénaire. Possibilité de louer un vélo… Balade à vélo abordant la thématique du granit à travers le bocage normand, incluant une visite commentée du Parc- Musée du Granit de Saint-Michel- de-Montjoie, lieu d’extraction de cette roche multimillénaire. Possibilité de louer un vélo électrique sur place avec un supplément de 5€. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville