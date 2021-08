Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes, Moliets-et-Maa Balade à Vélo – Com’Landes Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Balade à Vélo – Com’Landes Moliets-et-Maa, 11 août 2021, Moliets-et-Maa. Balade à Vélo – Com’Landes 2021-08-11 09:00:00 – 2021-08-11 Rdv devant l’Office de Tourisme 20 Rue du Général Caunègre

Moliets-et-Maa Landes 15 15 EUR Découvrir le terroir Landais à vélo !

Nous vous proposons une balade accompagnée de dégustations et d’arrêts découvertes. Cette balade convient aux petits et aux grands, seul, en famille, ou entre amis. Prévoir crème solaire, casquettes. Vous pouvez venir avec vos vélos ou louer avec nos partenaires (dans la limite des disponibilités).

2 types de Balades :

-Le petit circuit 1h30 maximum sur Moliets même, privilégié pour les familles avec des enfants de – de 10ans (à partir de 4-5 ans)

-La balade jusqu’à Messanges, environ 4h tout inclus, (moitié temps de dégustation), environ 30km (dès 8-10 ans si les enfants sont à l’aise en vélo)

En raison de la Covid-19 : port du masque obligatoire. Une balade accompagnée de dégustations et de découvertes pour petits et grands. Venez avec vos vélos ou louez avec nos partenaires. (dans la limite des dispo).

2 types de Balades :

-Le petit circuit 1h30 max sur Moliets,

-La balade jusqu’à Messanges, environ 4h (moitié temps de dégustation) +33 6 73 71 49 57 Découvrir le terroir Landais à vélo !

Nous vous proposons une balade accompagnée de dégustations et d’arrêts découvertes. Cette balade convient aux petits et aux grands, seul, en famille, ou entre amis. Prévoir crème solaire, casquettes. Vous pouvez venir avec vos vélos ou louer avec nos partenaires (dans la limite des disponibilités).

2 types de Balades :

-Le petit circuit 1h30 maximum sur Moliets même, privilégié pour les familles avec des enfants de – de 10ans (à partir de 4-5 ans)

-La balade jusqu’à Messanges, environ 4h tout inclus, (moitié temps de dégustation), environ 30km (dès 8-10 ans si les enfants sont à l’aise en vélo)

En raison de la Covid-19 : port du masque obligatoire. Com Landes dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Rdv devant l'Office de Tourisme 20 Rue du Général Caunègre Ville Moliets-et-Maa lieuville 43.84895#-1.35839