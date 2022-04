BALADE À VÉLO – AU PAYS DES CIGOGNES Saint-Étienne-de-Montluc, 21 avril 2022, Saint-Étienne-de-Montluc.

BALADE À VÉLO – AU PAYS DES CIGOGNES Office de tourisme 13 Place de la Mairie Saint-Étienne-de-Montluc

2022-04-21 – 2022-04-21 Office de tourisme 13 Place de la Mairie

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Montluc

Accompagnés par une animatrice du CPIE Loire Océane et une guide conférencière de l’Office de Tourisme, partez à la découverte des cigognes, hérons et autres habitants des marais stéphanois, à vélo ! Venez avec jumelles, vélo et casque.

Découverte des marais à vélo

contact@estuairesillontourisme.fr http://www.estuairesillontourisme.fr/

