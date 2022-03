Balade à vélo au Parc Georges Valbon à La Courneuve, départ de Saint Denis Parc départemental Georges-Valbon Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Vélo à Saint-Denis organise chaque dimanche une balade le plus souvent au Parc Georges Valbon, idéale pour se remettre en selle ou quand on sort de la vélo-école. Rendez-vous à 9h50 au 3 passage des écoles pour un départ à 10h00. On peut nous suivre sur le groupe Whatsapp Vélo à Saint-Denis. Vélo à Saint-Denis organise chaque dimanche une balade le plus souvent au Parc Georges Valbon, idéale pour se remettre en selle ou quand on sort de la vélo-école. Parc départemental Georges-Valbon 3 Pass. des Écoles, 93200 Saint-Denis Saint-Denis Joliot-Curie – Lamaze – Cosmonautes Seine-Saint-Denis

2022-03-19T09:50:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-26T09:50:00 2022-03-26T11:30:00;2022-04-02T09:50:00 2022-04-02T11:30:00;2022-04-09T09:50:00 2022-04-09T11:30:00;2022-04-16T09:50:00 2022-04-16T11:30:00;2022-04-23T09:50:00 2022-04-23T11:30:00;2022-04-30T09:50:00 2022-04-30T11:30:00;2022-05-07T09:50:00 2022-05-07T11:30:00;2022-05-14T09:50:00 2022-05-14T11:30:00

